Pedemontana denuncia alla Bei I 5 Stelle | Rischio di aiuti di Stato
Il Movimento 5 Stelle ha presentato una denuncia alla Bei, sollevando dubbi sulla trasparenza e sull’uso dei fondi europei destinati a Pedemontana. La richiesta di chiarimenti mira a verificare il rispetto delle normative sugli aiuti di Stato, evidenziando possibili rischi di utilizzo improprio delle risorse comunitarie. La questione solleva preoccupazioni sulla gestione finanziaria dell’opera e sull’effettivo beneficio pubblico.
Il Movimento 5 Stelle chiede chiarimenti su Pedemontana a Bei, Banca Europea degli investimenti, denunciando il rischio di aiuti di Stato e uso improprio di fondi dell’Unione Europea. Lo fa con una lettera dell’eurodeputato Gaetano Pedullà. "Pedemontana doveva essere il grande affare dei privati sulle spalle degli automobilisti lombardi. Oggi, dopo la fuga dei soci, è diventata di fatto un’opera interamente pubblica, pagata quasi solo con soldi dei cittadini, ma continua a drenare risorse senza dimostrare una reale utilità per il territorio. Il rischio è tutto pubblico, il conto lo pagano i lombardi", spiegano lo stesso eurodeputato Pedullà e Marco Fumagalli, coordinatore M5S Monza e Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: "Stipendi non pagati, tagli ai servizi e rischio di un effetto domino sulle cooperative alla Asl di Chieti": la denuncia di Taglieri (5 stelle)
Leggi anche: "La Asl in grave ritardo nei pagamenti degli operatori Adi, a rischio stipendi e servizi": la denuncia di Taglieri (5 stelle)
Pedemontana, denuncia alla Bei. I 5 Stelle: Rischio di aiuti di Stato.
Desio, Pedemontana rimuove i sacchi di amianto dopo la denuncia dei comitati - Autostrada Pedemontana è intervenuta per rimuovere i sacchi di amianto nel cantiere di via Mazzini. mbnews.it
Pedemontana, allarme M5S (mentre i cantieri avanzano): «Rischia di finire come il ponte sullo Stretto» - Mentre i lavori procedono e le ruspe scavano e abbattono gli alberi sul tracciato, il Movimento 5 Stelle lancia l’allarme in Commissione Infrastrutture e, richiamando le ultime valutazioni della Corte ... msn.com
INFLUENZA BOOM DI ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO 07122022
Gruppo Editoriale Tv7. . TRIBUNALE BASSANO: NO AI TRASFERIMENTI, LA DENUNCIA - Il tema rimane caldo, quello della giustizia e del Tribunale della Pedemontana. Oggi vi proponiamo un servizio con il parere del “Comitato per una Giustizia di Qualità a - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.