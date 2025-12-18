Pedemontana denuncia alla Bei I 5 Stelle | Rischio di aiuti di Stato

Il Movimento 5 Stelle ha presentato una denuncia alla Bei, sollevando dubbi sulla trasparenza e sull’uso dei fondi europei destinati a Pedemontana. La richiesta di chiarimenti mira a verificare il rispetto delle normative sugli aiuti di Stato, evidenziando possibili rischi di utilizzo improprio delle risorse comunitarie. La questione solleva preoccupazioni sulla gestione finanziaria dell’opera e sull’effettivo beneficio pubblico.

Pedemontana, allarme M5S (mentre i cantieri avanzano): «Rischia di finire come il ponte sullo Stretto» - Mentre i lavori procedono e le ruspe scavano e abbattono gli alberi sul tracciato, il Movimento 5 Stelle lancia l’allarme in Commissione Infrastrutture e, richiamando le ultime valutazioni della Corte ... msn.com

INFLUENZA BOOM DI ACCESSI AL PRONTO SOCCORSO 07122022

Gruppo Editoriale Tv7. . TRIBUNALE BASSANO: NO AI TRASFERIMENTI, LA DENUNCIA - Il tema rimane caldo, quello della giustizia e del Tribunale della Pedemontana. Oggi vi proponiamo un servizio con il parere del “Comitato per una Giustizia di Qualità a - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.