Pd c’è il gruppo Furfaro Sapia a fianco di Biagioni | L’unità è imprescindibile

Nel cuore della maggioranza Pd, si rafforza il gruppo Furfaro con Sapia a fianco di Biagioni, sottolineando l'importanza dell’unità. Dopo il sostegno della componente Bonaccini, altri membri si uniscono, consolidando la leadership del gruppo dem che da quattro anni guida il partito. Un segnale chiaro di compattezza e determinazione in vista delle sfide future.

Posti in piedi in maggioranza Pd? Sembra proprio di sì. Dopo l’appoggio della componente Bonaccini (Faltoni, Malucchi e altri), ecco altri arrivi a sostegno del gruppo dem che sta guidando il partito da quattro anni. Marco Sapia, parola d’ordine unità. Costrizione, bavaglio alle diversità o consapevolezza condivisa? "L’unita’ del partito per noi è un valore a prescindere, ce lo chiedono a gran voce gli iscritti e gli elettori. Su questo dobbiamo essere consapevoli che dovremo lavorare insieme nelle prossime settimane con il percorso di Ri-generazione indicato dal segretario. Ci sono tutte le condizioni, partiamo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

