Patto tra Gruppo San Donato e Bcc Lodi | agevolazioni a soci e clienti

Il nuovo accordo tra Gruppo San Donato e Bcc Lodi apre le porte a prestazioni sanitarie a tariffa agevolata, riservate ai soci e clienti della banca, inclusi i loro familiari. Un’opportunità unica per accedere a servizi di alta qualità a condizioni vantaggiose, rafforzando il legame tra comunità e assistenza sanitaria di eccellenza.

© Ilgiorno.it - Patto tra Gruppo San Donato e Bcc Lodi: agevolazioni a soci e clienti Prestazioni sanitarie a tariffa agevolata per i soci e i clienti della Bcc Lodi, nonché per i loro famigliari. È rivolto a un bacino potenziale di 30mila persone, che verranno dotate di un'apposita tessera, l'accordo sottoscritto ieri tra il Gruppo ospedaliero San Donato e i vertici della Banca di credito cooperativo. "Vita et salus" è il nome della convenzione che prevede, nel Policlinico di piazza Malàn così come in tutti i presidi del circuito San Donato, un rapido accesso, e l'applicazione di scontistiche per coloro che desidereranno effettuare visite, esami e ricoveri in regime di solvenza.

