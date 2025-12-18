Pattinaggio artistico | Soldati e Marchioni trionfano nel singolo Junior agli Italiani 2026 Bene Napolitano-Comi

I Campionati Italiani 2026 di pattinaggio artistico regalano emozioni e sorprese all’IceLab Arena. Soldati e Marchioni si impongono nel singolo Junior, dimostrando talento e determinazione. Intanto, Napolitano-Comi mostrano segnali promettenti, mentre l’atmosfera vibrante dell’impianto sportivo si fa palcoscenico di grandi performance. Un evento che consacra le speranze e il futuro di questa splendida disciplina.

© Oasport.it - Pattinaggio artistico: Soldati e Marchioni trionfano nel singolo Junior agli Italiani 2026. Bene Napolitano-Comi Arrivano i primi responsi dall’IceLab Arena, impianto sportivo teatro in questi giorni dei Campionati Italiani 2026 di pattinaggio artistico. Tanti capovolgimenti di fronte nei tre segmenti odierni facenti parte della categoria Junior, con le classifiche quasi totalmente rimodulate rispetto allo short. Nella specialità individuale femminile ad esempio a spuntarla è stata Beatrice Soldati. L’azzurrina, al posto d’onore a seguito del corto, ha completato la rimonta realizzando un programma con sette tripli e un doppio axel, raggiungendo il punteggio di 96.55 (50.94, 45.61) per il totale di 146. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: Pattinaggio artistico: classifica corta dopo lo shot femminile Junior agli italiani. Lotta aperta nelle coppie Leggi anche: Pattinaggio artistico, la Cina domina nelle coppie alle Finali Junior Grand Prix, Aboian-Veselukhin trionfano nella danza Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Pattinaggio artistico: Soldati e Marchioni trionfano nel singolo Junior agli Italiani 2026. Bene Napolitano-Comi - Arrivano i primi responsi dall’IceLab Arena, impianto sportivo teatro in questi giorni dei Campionati Italiani 2026 di pattinaggio artistico. oasport.it

Pattinaggio artistico: classifica corta dopo lo shot femminile Junior agli italiani. Lotta aperta nelle coppie - Va in archivio la prima giornata di competizioni all’IceLab Arena di Bergamo, impianto sportivo teatro questa settimana dei Campionati Italiani 2025 di ... oasport.it

SPETTACOLI | EVENTI Arabian Nights – spettacolo di pattinaggio artistico Il Comune di Staranzano è lieto di patrocinare e promuovere il tradizionale spettacolo di fine anno organizzato dalle Aquile Biancorosse, un appuntamento ormai atteso che unisce - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.