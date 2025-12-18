Pattinaggio artistico | classifica corta dopo lo shot femminile Junior agli italiani Lotta aperta nelle coppie

Dopo lo short femminile Junior, la classifica si fa serrata e promette emozioni nella seconda giornata dei Campionati Italiani 2025 di pattinaggio artistico all’IceLab Arena di Bergamo. La prima giornata di gare ha aperto ufficialmente la competizione, lasciando spazio a una lotta intensa nelle coppie e nei livelli più giovani. L’atmosfera è carica di attesa e passione per un evento che incorona i migliori talenti italiani del pattinaggio.

Va in archivio la prima giornata di competizioni all'IceLab Arena di Bergamo, impianto sportivo teatro questa settimana dei Campionati Italiani 2025 di pattinaggio artistico. In questo day-1 si sono svolti i segmenti brevi delle specialità individuali e delle coppie d'artistico Junior, tutti contrassegnati da sfide interessanti. Classifica cortissima in tal senso in campo femminile, con la leadership arpionata da Zoe Mosca Barberi s, la quale ha sfruttato la sua superiorità nelle components arrivando al punteggio di 52.07 (26.79, 25.28) precedendo Beatrice Soldati, seconda con 50.25 (27.29, 23.

