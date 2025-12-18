Patrocinio comunale a Filosofarte Interrogazione della minoranza
Il patrocinio comunale a Filosofarte solleva interrogativi nella minoranza CIVITANOVA. Il marchio, di proprietà di Gianluca Crocetti, è associato a eventi sostenuti dal Comune. La questione invita a riflettere sulla trasparenza e sulla gestione delle collaborazioni tra enti pubblici e privati nel contesto culturale locale.
CIVITANOVA È di proprietà di Gianluca Crocetti (nella foto) il marchio Filosofarte con cui organizza eventi patrocinati dal Comune. E’ stato registrato nel marzo 2025 dal consigliere comunale e presidente della commissione cultura. A rivelarlo sono i gruppi consiliari del centrosinistra che per questo motivo hanno presentato un’interrogazione al sindaco per avere chiarimenti, specie in merito al fatto che "il Comune - spiegano - ha concesso il patrocinio, seppur non oneroso, a iniziative riconducibili al marchio, attribuendo loro una legittimazione istituzionale e una visibilità pubblica che contribuiscono ad accrescerne la notorietà e il valore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
