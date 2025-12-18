Pastore ‘abruzzese’ prima di ‘maremmano’ | cambia la denominazione del cane
La Federazione cinologica internazionale ha approvato il cambio di denominazione del celebre cane da pastore, passando da ‘Pastore maremmano abruzzese’ a ‘Pastore abruzzese maremmano’. La decisione, proposta dall’Ente nazionale della cinofilia italiana (Enci), riflette un nuovo approccio nel riconoscimento delle caratteristiche e delle origini di questa razza, consolidando il suo ruolo di simbolo della tradizione pastorizia italiana.
La Federazione cinologica internazionale, su proposta dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (Enci), ha approvato il cambio di denominazione del 'Pastore maremmano abruzzese' in 'Pastore abruzzese maremmano'. Ad annunciarlo è il presidente della giunta regionale dell’Abruzzo, Marco Marsilio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
