Passignano è un Natale di magia Oltre un mese di eventi e musica

A Passignano il Natale si accende di magia con oltre un mese di eventi, musica e spettacoli che coinvolgono grandi e bambini. La città si trasforma in un suggestivo scenario natalizio, offrendo rievocazioni, spettacoli e atmosfere uniche che rendono questo periodo speciale. Un’occasione imperdibile per vivere la magia del Natale in un contesto ricco di emozioni e tradizioni.

Grande successo per gli eventi di Natale a Passignano 2025, un mese e più di musica, spettacoli, rievocazioni e suggestioni natalizie per grandi e bambini. A partire dal 1° dicembre, poi, il countdown fino a Natale è scandito dal calendario dell'avvento, eccezionalmente realizzato sulle finestre del municipio e visibile ogni sera alle 17. I fine settimana saranno tutti ricchi di eventi e pensati davvero per tutti: letture natalizie, concerti dal vivo in piazza, spettacoli musicali, giochi di gruppo per bambini e ovviamente un po' di magia, sotto la guida degli elfi e dei personaggi Disney più natalizi.

Parata e banda musicale. A Passignano è tempo di festeggiare il Natale - Con la parata natalizia accompagnata dalla banda musicale e dalla presenza di tanti figuranti nelle vesti di Babbo Natale, si è aperta domenica tra due consistenti ali di folla la prima edizione della ... msn.com

CCRR Passignano sul Trasimeno Per un Natale di solidarietà I ragazzi del CCRR di Passignano in visita presso il C.O.R.I. Centro ospedaliero di riabilitazione intensiva. Nel primo pomeriggio i ragazzi e le ragazze del nuovo CCRR hanno fatto visita al C.O. - facebook.com facebook

