Pasquale sbatte la testa mentre gioca a padel e muore davanti agli amici

Un tragico incidente durante una partita di padel ha spezzato la vita di Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano. A soli 66 anni, la sua passione per lo sport si è trasformata in una tragedia improvvisa, lasciando sgomenti amici e familiari. Un momento di svago che si è concluso in modo drammatico, ricordando quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

© Today.it - Pasquale sbatte la testa mentre gioca a padel e muore davanti agli amici Un incidente di gioco che gli è costato la vita. Pasquale Allevi, 66 anni ed ex sindaco di Folignano (Ascoli Piceno), è morto dopo aver battuto la testa mentre giocava a padel. Increduli gli amici che erano insieme a lui sul campo.L'incidenteAllevi si trovava ad Ancarano, nel Teramano, per una.

