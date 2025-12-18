Pasquale Allevi morto l' ex sindaco | la tragedia assurda durante la partita di padel

Una tragica fatalità scuote la politica marchigiana: Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano e professionista del settore sanitario, è morto in modo improvviso durante una partita di padel. L’incidente, avvenuto mentre stava giocando, ha causato una grave ferita alla testa, portando a una fine inaspettata e drammatica. La comunità piange la perdita di un uomo stimato, colpito da una sorte crudele e improvvisa.

Una tragica fatalità, una morte assurda che sconvolge il mono della politica marchigiana. Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano in provincia di Ascoli Piceno e titolare del Poliambulatorio Pianeta Salute è deceduto dopo aver battuto la testa nel corso di una partita di padel. Allevi, 66 anni, stava giocando con alcuni amici presso l'Ancaria Padel di Ancarano, nel Teramano. Durante una fase di gioco ha urtato violentemente contro una struttura metallica che delimita il campo, battendo la testa. L'impatto gli ha fatto perdere immediatamente i sensi. Gli amici presenti hanno subito compreso la gravità della situazione e hanno allertato il 118.

Morto mentre gioca a padel: la tragedia in campo e i soccorsi disperati per salvare Pasquale Allevi. Cosa è successo - Il fatto è accaduto a Castel di Lama (Ascoli), la salma dell’ex sindaco di Folignano e titolare di Pianeta Salute, è stata messa a disposizione della famiglia dopo che i carabinieri hanno sentito i pr ... ilrestodelcarlino.it

Incidente choc al campo da padel, muore a 66 anni l’ex sindaco e medico Pasquale Allevi. Cosa è successo ad Ancarano - FOLIGNANO Una partita di padel tra amici, come tante altre, si è trasformata in una tragedia che ha scosso profondamente l’intero Piceno. corriereadriatico.it

Leggi su Tgr Abruzzo Batte la testa e muore giocando a padel Pasquale Allevi, 66enne ex sindaco di Folignano, ha urtato violentemente contro una struttura metallica che delimita il campo - facebook.com facebook

Ex sindaco muore dopo aver battuto la testa giocando a padel. Pasquale Allevi è stato anche medico sociale dell' Ascoli Calcio #ANSA x.com

