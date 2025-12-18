Parti gratuiti e preservativi tassati | il piano della Cina contro il calo delle nascite

La Cina si prepara a una nuova strategia per contrastare il calo delle nascite, introducendo misure che includono l’aumento dell’IVA sui contraccettivi e la eliminazione dei costi diretti per il parto. Un piano che mira a rivedere le politiche di sostegno alla natalità, stimolando cambiamenti nelle scelte delle famiglie e affrontando le sfide demografiche del paese.

Da gennaio il governo cinese alzerà al 13% l'iva su preservativi e altri contraccettivi e perseguirà l'obiettivo di ridurre a zero la spesa diretta per il parto a carico delle cittadine e dei cittadini. Lo scopo di queste misure è contrastare il calo delle nascite: il tasso di fertilità si aggira infatti intorno all'1%, contro il 2,1% di soglia minima per il ricambio generazionale. Nel 2022, le morti hanno superato le nascite, segnando l'inizio di un forte invecchiamento demografico. Lo scorso fine settimana si è tenuta una conferenza nazionale per presentare il programma nazionale di assicurazione sanitaria, che verrà ampliato grazie al nuovo piano.

Preservativi più cari e parti gratuiti: così la Cina rilancia la natalità e combatte l'invecchiamento della popolazione - La Cina coprirà i costi del parto per tutti e aumenterà le tasse sui preservativi nel tentativo di aumentare il tasso di natalità e contrastare ... msn.com

