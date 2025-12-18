Parterre d’eccezione a Palazzo Valentini per il brindisi di Natale con il prefetto Giannini Piantedosi Casellati e Gualtieri

Un elegante brindisi natalizio ha animato Palazzo Valentini, sede della prefettura di Roma, attirando un parterre di ospiti di rilievo. L’evento ha rappresentato un momento di convivialità e spirito festivo, sottolineando l’importanza della stagione e della collaborazione istituzionale. Tra i presenti, figure di spicco hanno condiviso un’occasione speciale all’insegna della solidarietà e del buon augurio.

(Adnkronos) – Parterre d'eccezione al brindisi di Natale, che si è tenuto nel pomeriggio a Palazzo Valentini, sede della prefettura di Roma. A dare il benvenuto agli ospiti, tra cui i ministri dell'Interno, Matteo Piantedosi, della Salute Orazio Schillaci e per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati, il prefetto di Roma Lamberto Giannini. Erano presenti anche . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Attenti al Libro: su Rai 3 una serata evento con Francesca Fialdini e un parterre d’eccezione Leggi anche: Terremoto Avellino, Piantedosi in costante contatto con il Prefetto Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Reggio: parterre d’eccezione alla XV edizione del Premio giornalistico nazionale “La Matita rossa e blu” Giovanni Tizian, Mariangela Pira e Silvana Logozzo hanno ricevuto il Premio giornalistico nazionale “La Matita Rossa e Blu”, istituito dalla Fondazione Ital facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.