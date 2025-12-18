Parte la ristrutturazione di chiesa ed ex-teatro a Faventia Sales | Una rigenerazione completa

Inizia un importante progetto di rinascita per la chiesa e l’ex-teatro a Faventia Sales, un intervento che promette una rigenerazione completa. Costruite nel 1890 e inaugurate dall’ingegner Pietro Rossini, queste strutture storiche si preparano a rinascere, preservando il loro valore culturale e architettonico. Un’operazione che unisce rispetto del passato e attenzione al futuro, per restituire alla comunità un patrimonio rinnovato e vivo.

© Ravennatoday.it - Parte la ristrutturazione di chiesa ed ex-teatro a Faventia Sales: "Una rigenerazione completa" Era il 1890 l'anno della prima inaugurazione della Chiesa Santa Maria Ausiliatrice ad opera dell'ingegner Pietro Rossini. Oggi, in una storia che continua da oltre 135 anni, vengono avviati nuovi lavori di restauro della struttura e dell'ex-teatro adiacente, gli ultimi rimasti del Complesso.

L'intervento completerà lai riqualifica dell'area. Il presidente: «Ristrutturare non basta, dobbiamo dare vita agli spazi con gli eventi» 10 mila presenze registrate nel 2025 - Al via all’ultimo cantiere di Faventia Sales, la ristrutturazione della chiesa e dell’ex teatro concluderà l’opera di recupero del complesso Ex- ravennaedintorni.it

Al via l’ultimo cantiere per Faventia Sales: lavori alla chiesa e all’ex teatro - Si conclude, con l’ultima ristrutturazione della chiesa e dell’ex teatro, il cantiere di rigenerazione di Faventia Sales. ravennawebtv.it

