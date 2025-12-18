Parolin difende il presepe davanti ai parlamentari | Una tradizione che va conservata

Il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, ha difeso con passione la tradizione del presepe, sottolineandone l'importanza culturale e spirituale. Durante una visita privata alla Cappella Sistina, ha incontrato membri di Camera e Senato, ribadendo il valore di un simbolo che unisce e rappresenta le radici più profonde della nostra cultura. Un momento di riflessione e rispetto per un patrimonio che va preservato e tramandato.

La cabina elettorale più bella del mondo. Una battuta con cui il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin ha accolto martedì sera in Sistina i membri di Camera e Senato che hanno aderito all'iniziativa di una visita privata della cappella dominata dal Giudizio Universale di Michelangelo. È il secondo anno consecutivo che la Santa Sede apre le porte del Palazzo Apostolico alla politica italiana, acconsentendo ad una richiesta avanzata dal leader di Noi Moderati Maurizio Lupi con l'interessamento del cappellano di Montecitorio monsignor Francesco Pesce. Il cardinale e i presidenti. Il "padrone di casa" Parolin ha accolto la delegazione di parlamentari guidata dai due presidenti delle Camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa.

