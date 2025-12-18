Questa mattina, in Municipio, è stata annunciata la conclusione della campagna di solidarietà

Parma per il Sudan: raccolti 20 mila euro per il Centro di cardiochirurgia di Emergency

È stata presentata questa mattina in Municipio la conclusione della raccolta fondi Parma per il Sudan con il Dottor Masini, promossa dall’Assessorato alla Pace del Comune di Parma e da Casa della Pace, con il supporto di Fondazione MUNUS. L’iniziativa ha l’obiettivo di contribuire all’acquisto di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

