Parla Delrio L’associazione Comunità democratica l’ascolto nel paese e i punti fermi dell’ex ministro

In un momento di ascolto e confronto, la “Comunità democratica” di Graziano Delrio si presenta con il suo nuovo sito e blog, rafforzando il suo ruolo nel dialogo con il paese. Fondata dal senatore dem, l’associazione si propone come spazio di discussione sui punti fermi dell’ex ministro e sui temi cruciali per il nostro futuro, in continuità con i valori di democrazia e partecipazione.

