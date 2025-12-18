Parla Delrio L’associazione Comunità democratica l’ascolto nel paese e i punti fermi dell’ex ministro
In un momento di ascolto e confronto, la “Comunità democratica” di Graziano Delrio si presenta con il suo nuovo sito e blog, rafforzando il suo ruolo nel dialogo con il paese. Fondata dal senatore dem, l’associazione si propone come spazio di discussione sui punti fermi dell’ex ministro e sui temi cruciali per il nostro futuro, in continuità con i valori di democrazia e partecipazione.
Un sito e un blog: ieri l’associazione “Comunità democratica”, fondata dal senatore dem Graziano Delrio, ha presentato la sua interfaccia telematica, nel giorno delle comunicazioni della premier Gi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
DDL Gasparri-Delrio: antisemitismo per legge Quando la lotta all’odio rischia di diventare un bavaglio al pensiero. Oltre 1.250 docenti universitari contro i ddl Gasparri-Delrio: l’accademia avverte il Parlamento sul rischio di trasformare una definizione politica - facebook.com facebook
