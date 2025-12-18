Parla Delrio L’associazione Comunità democratica l’ascolto nel paese e i punti fermi dell’ex ministro

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un momento di ascolto e confronto, la “Comunità democratica” di Graziano Delrio si presenta con il suo nuovo sito e blog, rafforzando il suo ruolo nel dialogo con il paese. Fondata dal senatore dem, l’associazione si propone come spazio di discussione sui punti fermi dell’ex ministro e sui temi cruciali per il nostro futuro, in continuità con i valori di democrazia e partecipazione.

parla delrio l8217associazione comunit224 democratica l8217ascolto nel paese e i punti fermi dell8217ex ministro

© Ilfoglio.it - Parla Delrio. L’associazione "Comunità democratica", l’ascolto nel paese e i punti fermi dell’ex ministro

Un sito e un blog: ieri l’associazione “Comunità democratica”, fondata dal senatore dem Graziano Delrio, ha presentato la sua interfaccia telematica, nel giorno delle comunicazioni della premier Gi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Leggi anche: Famiglia nel bosco, adesso parla la comunità: il paese è diviso (VIDEO)

Leggi anche: Pd: Comunità democratica lancia un blog, Delrio 'nostra democrazia va difesa'

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.