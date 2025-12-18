Paris terzo nella libera della Saslong vince Odermatt

L'atmosfera in Val Gardena si infiamma con le emozioni della prima discesa maschile della Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo una gara ricca di adrenalina, Odermatt si impone, mentre l'Italia si distingue con quattro atleti nella top ten e sei tra i migliori quindici, dimostrando il talento e la tenacia della squadra azzurra.

