Due atleti italiani, Michele Baldelli e Anna Maria Mencoboni, hanno conquistato l’oro nel Parapentathlon a Mossel Bay, Sudafrica. Un risultato straordinario che celebra l’eccellenza dello sport tricolore in una competizione internazionale. Con determinazione e talento, hanno scritto un nuovo capitolo nella storia del Pentathlon Moderno, portando alto il nome dell’Italia in un contesto globale. Un traguardo che riempie di orgoglio l’intera nazione.

© Sport.quotidiano.net - Parapentathlon. In Sudafrica Baldelli e Mencoboni salgono sul tetto del mondo

Due pesaresi sul tetto del mondo. Sono andati a prendersi l’oro dall’altra parte del pianeta Michele Baldelli e Anna Maria Mencoboni, scrivendo un nuovo ed entusiasmante capitolo della storia del Pentathlon Moderno azzurro e del Parapentathlon che si è appena concluso a Mossel Bay. Le loro imprese ai Mondiali di Para Biathle-Para Triathle e Para Laser Run hanno portato in alto i colori azzurri che hanno conquistato, complessivamente, sei medaglie. Prima sono arrivati i due argenti di Irbin Augusto Vicco (Asd Futura Pm) nel Para Biathle e Para Triathle, poi nelle competizioni di Para Laser Run le due fantastiche medaglie d’oro (categoria PMP6) di Chicca (Asd Futura P. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

