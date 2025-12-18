Parapentathlon In Sudafrica Baldelli e Mencoboni salgono sul tetto del mondo
Due atleti italiani, Michele Baldelli e Anna Maria Mencoboni, hanno conquistato l’oro nel Parapentathlon a Mossel Bay, Sudafrica. Un risultato straordinario che celebra l’eccellenza dello sport tricolore in una competizione internazionale. Con determinazione e talento, hanno scritto un nuovo capitolo nella storia del Pentathlon Moderno, portando alto il nome dell’Italia in un contesto globale. Un traguardo che riempie di orgoglio l’intera nazione.
Due pesaresi sul tetto del mondo. Sono andati a prendersi l’oro dall’altra parte del pianeta Michele Baldelli e Anna Maria Mencoboni, scrivendo un nuovo ed entusiasmante capitolo della storia del Pentathlon Moderno azzurro e del Parapentathlon che si è appena concluso a Mossel Bay. Le loro imprese ai Mondiali di Para Biathle-Para Triathle e Para Laser Run hanno portato in alto i colori azzurri che hanno conquistato, complessivamente, sei medaglie. Prima sono arrivati i due argenti di Irbin Augusto Vicco (Asd Futura Pm) nel Para Biathle e Para Triathle, poi nelle competizioni di Para Laser Run le due fantastiche medaglie d’oro (categoria PMP6) di Chicca (Asd Futura P. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: LIVE Ciclismo su pista, Mondiali 2025 in DIRETTA: CAPOLAVORO AZZURRO! Quartetto femminile sul tetto del mondo!
Leggi anche: Nuoto, Italia ancora sul tetto del mondo! Altri 6 podi e vittoria nel medagliere dei Mondiali paralimpici
Parapentathlon: Italia protagonista ai Mondiali di Mossel Bay; Parapentathlon: al via in Sudafrica i Mondiali di Para Biathle-Triathle e Laser Run, Irbin Vicco subito sul podio; Parapentathlon: Irbin Vicco ancora sul podio, è argento anche nel Para Triathle.
Parapentathlon. In Sudafrica Baldelli e Mencoboni salgono sul tetto del mondo - Sono andati a prendersi l’oro dall’altra parte del pianeta Michele Baldelli e Anna Maria Mencoboni, scrivendo un nuovo ed entusiasmante capitolo della storia del Pent ... msn.com
Europei di Parapentathlon, i pesaresi Ragni e Mencoboni protagonisti in Portogallo - Un fine settimana ricco di successi per lo sport paralimpico italiano, grazie a due atleti provenienti da Pesaro che hanno vinto alcune delle gare appartenenti ai campionati europei di ... ilrestodelcarlino.it
Parapentathlon, l’Italia ancora protagonista agli Europei - ROMA (ITALPRESS) – L’Italia scrive una nuova pagina di storia e compie un altro importante passo nel progetto Parapentathlon, lanciato dalla Federazione nel 2023. quotidianodelsud.it
Parapentathlon, grande Italia a Mossel Bay Gli azzurri chiudono a quota sei medaglie shorturl.at/pHbH6 #ModernPentathlon #PentathlonModerno #FIPM x.com
Parapentathlon, grande Italia a Mossel Bay Gli azzurri chiudono a quota sei medaglie https://shorturl.at/pHbH6 - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.