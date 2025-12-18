© Firenzepost.it - Paperoni italiani aumentano: in testa Giovanni Ferrero (41 miliardi). Prima donna Massimiliana Aleotti (Menarini) con 8. Gli eredi di Armani

La classifica di Forbes rivela che i miliardari italiani, che chiameremo giocosamente "Paperoni", diventano sempre più numerosi. E più ricchi. Secondo Forbes, alla fine del 2025 sono 79, cinque in più rispetto ad aprile, quando aveva stilato la classifica annuale dei miliardari. Sale anche il totale dei loro patrimoni: 357,2 miliardi, contro i 339 della scorsa primavera L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Leggi anche: Fair Play Menarini: Lucia Aleotti riceve il collare d’oro al merito sportivo del Coni

Leggi anche: Gli eredi di Giorgio Armani sono miliardari: inclusi da Forbes tra i più ricchi d’Italia

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Paperoni in Italia, il Pd lancia la sovraimposta per i comuni - Una sovraimposta comunale tra il 12,5% e il 15% per i Paperoni, ossia gli stranieri ad alta capacità contributiva che hanno deciso di trasferire la propria residenza fiscale in Italia, attratti dalla ... ilsole24ore.com

Paperoni, il Pd spinge per aggiungere una tassa comunale per i super ricchi stranieri - La sovraimposta, da aggiungere alla flat tax nazionale, aiuterebbe le grandi città a mitigare il surriscaldamento dei prezzi degli immobili e l’acuirsi delle diseguaglianze innescati dall’arrivo degli ... milanofinanza.it

Vacanze di lusso: Gallura in testa. I Paperoni” spendono 413 milioni l’anno - In testa alle province sarde per il turismo internazionale, la Gallura è una destinazione per vacanzieri con alta capacità di spesa. unionesarda.it

Crescono i miliardari in Italia: ecco chi sono gli uomini più ricchi del Paese I paperoni sono sempre di più e sempre più ricchi - facebook.com facebook

I più ricchi d'Italia: Ferrero resiste ai criptomiliardari Pignataro e Devasini, ma tra i paperoni arrivano gli eredi Armani x.com