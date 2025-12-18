Papa Leone XIV critica aspramente la frenesia mondana e la venerazione del denaro

Papa Leone XIV invita a riflettere sul valore della spiritualità e sulla pericolosità dell’ossessione per la ricchezza e il successo mondano. Con un gesto di umiltà e compassione, ha accolto i bisognosi nell’Aula Paolo VI, offrendo un messaggio di speranza e solidarietà prima dell’Udienza Generale in Piazza San Pietro. Un momento di autentica umanità che invita tutti a riscoprire i veri valori della vita.

Un breve saluto e una benedizione. Così il Papa ha scelto di accogliere i poveri e i malati nell'Aula Paolo VI, prima dell' Udienza Generale in Piazza San Pietro del 17 dicembre. Si è rivolto a loro con un saluto personale, augurando loro di «difendersi un po' dagli elementi, dal freddo soprattutto» e permettendo loro inoltre di seguire l'Udienza sullo schermo o addirittura in piazza. L'Udienza ha avuto come tema principale il Natale. In particolare, Leone XIV ha esortato a non lasciarsi soffocare dalla frenesia dei preparativi, che offuscano il reale significato della festività. Ovvero quello della venuta di Gesù.

Leone XIV ha un uomo nuovo a New York. Sostituito l’arcivescovo Dolan, vicino a Trump - Il nuovo archbishop dal prossimo 6 gennaio sarà Ron Hicks, già alleato di Papa Francesco e dello stesso Prevost. italiaoggi.it

Leone XIV a sorpresa in Senato ad ammirare la Bibbia di Borso d'Este, poi la benedizione del presepe - Un blitz di meno di mezz'ora ma del resto il capolavoro esposto non poteva non attrarre anche il Papa. ilmessaggero.it

Uscita a sorpresa di papa Leone. Il Pontefice si sta recando alla nunziatura apostolica di via Po per trattenersi anche a pranzo. Un incontro conviviale in vista dello scambio di auguri per il Natale. : ANSA/VATICAN MEDIA - facebook.com facebook

#Tg2000 - #PapaLeone, visita alla #scuola #PaoloVI di #CastelGandolfo #16dicembre #Tv2000 #Papa #Pope #Studenti @tg2000it x.com

