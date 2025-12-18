Papa Leone XIV a sorpresa in Senato il pontefice lascia Palazzo della Minerva dopo la visita – Il video

In un gesto inatteso, Papa Leone XIV si presenta al Senato, lasciando il Palazzo della Minerva dopo aver visitato in forma privata la mostra della Bibbia miniata di Borso d'Este. L'evento, avvolto nel segreto, ha suscitato grande sorpresa tra i presenti, sottolineando l'importanza simbolica di questa visita improvvisa. Un momento che rimarrà impresso nella memoria di Roma e della cultura religiosa italiana.

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 Papa Leone XIV è arrivato a sorpresa a Palazzo della Minerva uno degli edifici del Senato della Repubblica per visitare, in forma privata, la mostra della Bibbia miniata di Borso d'Este. A seguito della visita, il pontefice ha lasciato il palazzo, salutato dal Presidente del Senato Ignazio La Russa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

