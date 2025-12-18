Papa Leone XIV a sorpresa in Senato ecco la dedica lasciata dal Pontefice – Il video

Un evento inaspettato scuote il cuore di Roma: Papa Leone XIV si presenta senza preavviso al Palazzo della Minerva, sede del Senato. La visita privata, dedicata alla mostra della Bibbia miniata di Borso d'Este, ha suscitato grande emozione e curiosità, lasciando una dedica speciale che rimarrà impressa nella storia di questo prestigioso luogo.

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 Papa Leone XIV è arrivato a sorpresa a Palazzo della Minerva uno degli edifici del Senato della Repubblica per visitare, in forma privata, la mostra della Bibbia miniata di Borso d'Este. Ecco la dedica lasciata del registro dei visitatori dal pontefice. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

