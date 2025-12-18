Papa Leone XIV a sorpresa al Senato la visita alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este Poi l’incontro con La Russa
In un gesto inaspettato, Papa Leone XIV ha fatto visita a sorpresa al Senato, partecipando alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este. L’uditorio è stato testimone di un evento insolito, seguito dall’incontro con il presidente Ignazio La Russa. Un gesto che sottolinea l’importanza di questi momenti di dialogo istituzionale e culturale, lasciando un segno nel cuore delle istituzioni romane.
Papa Leone XIV ha compiuto una visita a sorpresa a Palazzo Madama, dove erano in programma una serie di incontri istituzionali, a partire da quello con il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Nel corso del pomeriggio, intorno alle 15, il Pontefice si è recato anche a Palazzo della Minerva per visitare la mostra dedicata alla Bibbia di Borso d’Este, allestita nella Biblioteca del Senato in occasione del Giubileo. Al suo ingresso nella Biblioteca, il papa ha salutato i capigruppo parlamentari, i vicepresidenti e i questori, oltre al ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, che lo attendevano all’interno. 🔗 Leggi su Open.online
