Papa Leone XIV a sorpresa al Senato andrà a una mostra sulla Bibbia

In un gesto inaspettato, Papa Leone XIV fa visita al Senato, dirigendosi verso una mostra dedicata alla Bibbia presso Palazzo Minerva. L'evento, che ha sorpreso molti, testimonia l'interesse del Papa per la cultura e la spiritualità, creando un momento di grande rilievo istituzionale e religioso.

(Adnkronos) – A quanto apprende l'AdnKronos, in Senato, presso la sede di Palazzo Minerva, è in arrivo Papa Leone XIV. Il Santo Padre, atteso intorno alle 15, visiterà la mostra sulla bibbia di Borso d'Este, uno dei massimi capolavori dell'arte rinascimentale italiana, ospitata nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica.

