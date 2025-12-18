Papa Leone alla Biblioteca del Senato | il pontefice accolto da La Russa

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone XIV ha visitato in forma privata la Biblioteca del Senato a Roma, accolto dal presidente La Russa. L’occasione è stata la visita alla mostra dedicata alla Bibbia di Borso d’Este, un’eccellenza dell’arte miniaturistica. Un momento di grande valore culturale e spirituale, che ha permesso di ammirare un capolavoro che unisce storia, arte e fede.

papa leone alla biblioteca del senato il pontefice accolto da la russa

© Lapresse.it - Papa Leone alla Biblioteca del Senato: il pontefice accolto da La Russa

Papa Leone XIV si è recato in piazza della Minerva a Roma per una visita privata nella Biblioteca del Senato della Repubblica ‘Giovanni Spadolini’ dove è in corso la mostra sulla Bibbia di Borso d’Este, uno dei capolavori dell’arte della miniatura. Il Pontefice al suo arrivo è stato accolto dal presidente di Palazzo Madama Ignazio La Russa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Papa Leone XIV a sorpresa al Senato, la visita alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este. Poi l’incontro con La Russa

Leggi anche: Papa Leone, sciolta l’istituzione voluta da Bergoglio: la decisione del pontefice

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Papa Leone XIV alla Biblioteca del Senato; Il Papa al Senato ha scoperto il volto del Bambinello nel presepe; Principio d'incendio a San Vittore, detenuti trasferiti; NEWS - Visita a sorpresa di Papa Leone XIV al Senato, incontro con La Russa.

papa leone biblioteca senatoIl Papa a sorpresa in Senato incontra La Russa - Papa Leone XIV è giunto a sorpresa a Palazzo Madama dove sono previsti una serie di incontri, a partire da quello con il presidente del Senato Ignazio la Russa. tg24.sky.it

papa leone biblioteca senatoPapa al Senato per Bibbia Borso - Papa Leone ha visitato a sorpresa la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este alla Biblioteca del Senato, accolto dal presidente La Russa e dal segreta- rainews.it

papa leone biblioteca senatoNEWS - Papa Leone XIV al Senato, scoperto il volto del Bambinello nel presepe - Il Papa Leone XIV ha fatto visita a sorpresa alla Biblioteca del Senato, in piazza della Minerva, per visitare la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este. msn.com

Papa Leone XIV alla Biblioteca del Senato: Visita la mostra sulla Bibbia di Borso d’Este

Video Papa Leone XIV alla Biblioteca del Senato: Visita la mostra sulla Bibbia di Borso d’Este

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.