Papa Leone alla Biblioteca del Senato | il pontefice accolto da La Russa

Papa Leone XIV ha visitato in forma privata la Biblioteca del Senato a Roma, accolto dal presidente La Russa. L’occasione è stata la visita alla mostra dedicata alla Bibbia di Borso d’Este, un’eccellenza dell’arte miniaturistica. Un momento di grande valore culturale e spirituale, che ha permesso di ammirare un capolavoro che unisce storia, arte e fede.

