Papa Leone a sorpresa al Senato La Russa | Grande onore

Una visita sorprendente e inattesa quella di Papa Leone al Senato, accolto con entusiasmo da La Russa che la definisce un grande onore. La piazza della Minerva, nel cuore di Roma, si anima di emozione e curiosità, mentre cittadini e turisti si imbattono in un evento unico, imprevedibile e di grande significato. Un momento che rimarrà impresso nella memoria di chi ha avuto la fortuna di assistervi.

© Feedpress.me - Papa Leone a sorpresa al Senato. La Russa: "Grande onore" Una visita «inaspettata e felicissima» per il presidente del Senato e una sorpresa per i romani e i turisti che a passeggio per le vie del centro di Roma si sono all’improvviso imbattuti in una piazza della Minerva presidiata dalle forze dell’ordine. L’arrivo del Papa alla Biblioteca del Senato - a due passi dal Pantheon - è rimasto un segreto fino all’ultimo minuto. Una visita privata. 🔗 Leggi su Feedpress.me Leggi anche: Il Papa a sorpresa al Senato. La Russa: "Grande onore" Leggi anche: Papa Leone XIV a sorpresa al Senato, la visita alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este. Poi l’incontro con La Russa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Papa Leone XIV visita a sorpresa il Senato; Papa Leone XIV visita a sorpresa il Senato; PAPA LEONE A SORPRESA IN VISITA AL SENATO; Papa Leone XIV a sorpresa al Senato. Papa Leone XIV a sorpresa in Senato incontra La Russa - E' stato per una ventina di minuti alla mostra sulla Bibbia di Borso d'Este a Palazzo Madama ... adnkronos.com

