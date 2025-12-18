Papa | custodire e coltivare la pace

Il Papa si prepara a una giornata all’insegna della pace, con un’uscita a sorpresa per il pranzo alla Nunziatura apostolica. Poco prima, il suo messaggio in occasione della Giornata della Pace ci ricorda l’importanza di custodire e coltivare la speranza nel cuore del mondo. Un gesto che rinnova l’impegno del Santo Padre nel promuovere l’armonia tra i popoli e la pace universale.

12.40 Uscita a sorprea per il Papa, a pranzo alla Nunziatura apostolica. Poco prima il messaggio alla Giornata della Pace. "La pace sia con tutti voi: Verso una pace 'disarmata e disarmante'",il tema. "Se non è una realtà, da custodire e da coltivare, l'aggressività si diffonde nella vita domestica e pubblica". C'è, lamenta Prevost, una "destabilizzazione planetaria",una "logica contrappositiva molto al di là del principio di legittima difesa". Ingiustificata la corsa al riarmo, dettata da paura. Deterrenza nucleare"incarna mortale irrazionalità". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

«La pace non si difende col riarmo»; Messa interforze di Natale a Perugia. Mons. Maffeis: “La vostra missione è come quella di Giuseppe”.

Il Messaggio per la Pace di Papa Leone XIV. Verso una pace "disarmata e disarmante”, umile e perseverante - Oggi è stato reso noto il testo della Giornata numero LIX che si cel ... acistampa.com