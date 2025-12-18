Le parole di Papa Leone XIV per la Giornata Mondiale della Pace rappresentano un appello potente e urgente alla responsabilità di chi governa e di chi ricopre ruoli pubblici. Un richiamo a mettere al primo posto il dialogo, la giustizia e la pace, affinché il mondo possa affrontare le sfide con saggezza e umanità. Un messaggio che invita tutti a riflettere sull'importanza di agire per un futuro più pacifico.

© Iltempo.it - Papa: Ciani, 'governo ascolti le parole di Leone sulla pace'

Roma, 18 dic (Adnkronos) - "Le parole di Papa Leone XIV per la LIX Giornata Mondiale della Pace sono un richiamo forte e urgente alla responsabilità di chi governa e di chi ha ruoli pubblici". Lo dice Paolo Ciani, deputato e vicepresidente del gruppo parlamentare Pd-Idp, segretario di Demos. "In un tempo segnato da guerre, riarmo e violazioni degli accordi internazionali, il Papa ci ricorda che la pace non è un'utopia ma una scelta politica, culturale e morale. La guerra deve scandalizzarci, come dice il Papa, invece è sin troppo ‘compresa' e giustificata", prosegue Ciani. "Disarmare il linguaggio, contrastare l'odio e la delegittimazione dell'altro è il primo passo per disinnescare i conflitti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

