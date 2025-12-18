Papa al Senato per Bibbia Borso d' Este

Il Papa ha fatto visita alla Biblioteca del Senato, partecipando alla mostra dedicata alla Bibbia di Borso d’Este. Un'occasione speciale che ha visto accogliere Sua Santità dal presidente La Russa e dal segretario Toniato, sottolineando l’importanza di un patrimonio storico e culturale unico, simbolo di fede e di arte rinascimentale. Un momento di grande rilievo che unisce spiritualità, storia e cultura italiana.

15.35 Papa Leone ha visitato alla Biblioteca del Senato la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este. Ad accoglierlo il presidente del Senato La Russa e il segretario generale Toniato. Visita di 20 minuti e auguri in musica con l' Adeste Fideles cantato dal Coro polifonico del Senato. Conservata a Modena nella Biblioteca Estense, la Bibbia fu realizzata tra il 1455 e il 1461 dal calligrafo Pietro Paolo Marone e dai calligrafi Taddeo Crivelli e Franco dei Russi.Committente il duca di Modena, Reggio e Ferrara. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Papa Leone XIV al Senato, visita a sorpresa alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este Leggi anche: Bibbia di Borso d’Este. Eccezionale esposizione al Senato per il Giubileo Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Leone XIV a sorpresa in Senato ad ammirare la Bibbia di Borso d'Este, poi la benedizione del presepe - Un blitz di meno di mezz'ora ma del resto il capolavoro esposto non poteva non attrarre anche il Papa. msn.com

Il Papa a sorpresa in Senato incontra La Russa - Papa Leone XIV è giunto a sorpresa a Palazzo Madama dove sono previsti una serie di incontri, a partire da quello con il presidente del Senato Ignazio la Russa. tg24.sky.it

Il Papa al Senato ha scoperto il volto del Bambinello nel presepe - Il Papa Leone XIV ha fatto visita a sorpresa alla Biblioteca del Senato, in piazza della Minerva, per visitare la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este. ansa.it

