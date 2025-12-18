PaP agro Nocerino-Sarnese | La questione rifiuti non ammette scorciatoie

Nel cuore dell’Agro Nocerino-Sarnese, la gestione dei rifiuti rimane una questione delicata e complessa. Potere al Popolo! interviene con fermezza, sottolineando l’importanza di un’informazione trasparente e di un confronto basato sui fatti. La risposta del sindaco, infatti, richiede precisazioni fondamentali per garantire ai cittadini un quadro chiaro e fedele della situazione, in un contesto che non ammette scorciatoie.

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Potere al Popolo! – Agro Nocerino – Sarnese Le dichiarazioni diffuse dal sindaco in risposta al nostro video-denuncia impongono alcune precisazioni, nel rispetto della verità dei fatti e del diritto dei cittadini a essere correttamente informati. In primo luogo, è un dato oggettivo che l’accelerazione degli interventi visibili nel cantiere di via Pittoni sia avvenuta solo ultimamente e le dichiarazioni – finalmente! – dopo la denuncia pubblica. Per mesi, nonostante il rinvenimento di amianto accertato già nel giugno 2024, il sito è rimasto in condizioni critiche, con terreno scoperto, materiali accantonati e assenza di una comunicazione chiara sullo stato reale delle operazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Leggi anche: Alluvioni nell’Agro nocerino-sarnese: la Commissione parlamentare di inchiesta convoca i sindaci

Leggi anche: Agro Nocerino Sarnese, Potere al Popolo: "E' ancora emergenza abitativa"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Agro Nocerino Sarnese. Sindaci e Commissione: crisi idrogeologica al vaglio - Sindaci e Commissione evidenziano inefficienze, opere incompiute e assenza di manutenzione, con cittadini ancora esposti a esondazioni e allagamenti. agro24.it