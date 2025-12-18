paolo sorrentino torna a roma con le anteprime de la grazia

Paolo Sorrentino torna nella sua Roma con le anteprime nazionali del suo nuovo film, La Grazia. Dal 25 dicembre al 31 gennaio, i cinema The Space Moderno e Parco De’ Medici ospiteranno questa imperdibile anteprima. Un’occasione unica per immergersi nell’universo del grande regista e scoprire in anteprima il suo ultimo capolavoro.

Cosa: Anteprime nazionali del nuovo film La Grazia di Paolo Sorrentino. Dove e Quando: Presso i cinema The Space Moderno e Parco De’ Medici, dal 25 dicembre al 31 gennaio. Perché: Un’occasione esclusiva per scoprire l’ultima opera del Premio Oscar in un viaggio tra politica e coscienza. Il Natale romano si tinge d’autore con l’arrivo di una delle pellicole più attese della stagione cinematografica. Il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino torna a scuotere l’immaginario collettivo con La Grazia, un’opera che promette di mescolare l’estetica raffinata del cineasta napoletano con i dilemmi etici e morali che caratterizzano la vita pubblica e privata delle più alte cariche dello Stato. 🔗 Leggi su Ezrome.it

