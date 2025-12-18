Paola Laudanna voce straordinaria del Sannio illumina la Chiesa di Airola
Il prossimo 20 dicembre, nella suggestiva cornice della Chiesa della Santissima Annunziata di Airola, si terrà l'evento
Comunicato Stampa Sabato 20 dicembre, la Chiesa della Santissima Annunziata ospiterà “Canto e organo, un’eco di eternità” con ingresso libero L’arte vocale e la leggiadria interpretativa del giovane mezzosoprano sannita Paola Laudanna regaleranno grandi emozioni al pubblico che, sabato 20 . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Leggi anche: Airola, sabato il concerto della talentuosa Paola Laudanna
Leggi anche: Aversa, la voce di Micaela Tempesta illumina il Cimarosa: è la vincitrice del 21° Premio Bianca d’Aponte
Il maestro Ennio Cominetti, musicista di grande talento e sensibilità che accompagnerà la voce emozionante e versatile della mezzosoprano Paola Laudanna giovane artista sannita - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.