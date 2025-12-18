Paola Laudanna voce straordinaria del Sannio illumina la Chiesa di Airola

Il prossimo 20 dicembre, nella suggestiva cornice della Chiesa della Santissima Annunziata di Airola, si terrà l'evento

Comunicato Stampa Sabato 20 dicembre, la Chiesa della Santissima Annunziata ospiterà "Canto e organo, un'eco di eternità" con ingresso libero L'arte vocale e la leggiadria interpretativa del giovane mezzosoprano sannita Paola Laudanna regaleranno grandi emozioni al pubblico che, sabato 20

