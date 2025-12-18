Pallamano Giacomo Savini non si nasconde | Vogliamo sempre di più il massimo sarebbero le Olimpiadi

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giacomo Savini e la nazionale italiana di pallamano sono pronti a sfidare nuove sfide agli Europei 2026, con l’obiettivo di crescere ancora e puntare alle Olimpiadi. Dopo i successi dei Mondiali 2025, la squadra si prepara a stupire, alimentando la passione dei tifosi e dimostrando il proprio valore nel panorama internazionale. Un momento di grande entusiasmo e ambizione per il movimento italiano.

pallamano giacomo savini non si nasconde vogliamo sempre di pi249 il massimo sarebbero le olimpiadi

© Oasport.it - Pallamano, Giacomo Savini non si nasconde: “Vogliamo sempre di più, il massimo sarebbero le Olimpiadi”

Ancora poche settimane e poi si parte: gli Europei 2026 di pallamano stanno per arrivare e la nazionale italiana vuole provare, dopo i Mondiali 2025, a recitare ancora una volta la parte della squadra in grande crescita andando a stupire tifosi e addetti ai lavori. Raduni e amichevoli sono previsti dall’inizio del mese di gennaio, per una compagine azzurra che vuole salire di colpi progressivamente verso l’appuntamento continentale, che vedrà l’Italia sfidare Islanda, Ungheria e Polonia. A tal proposito, sul sito federale, uno dei veterani della squadra – Giacomo “Jack” Savini – ha affermato: “ I Mondiali hanno sicuramente rappresentato per noi un primo traguardo, ma anche un punto di partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: In costiera si giocano le Olimpiadi del Dragone. A Capri Cristine Savini Cigrang chiude la stagione con un Gran Marriage. Io c’ero

Leggi anche: Pallamano, Bob Hanning verso gli Europei 2026: “Vogliamo crescere per arrivare ancor più preparati”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Pallamano, Conversano da favola: è campione d'Italia per l'ottava volta - Al Pala San Giacomo, i biancoverdi hanno chiuso la finale Scudetto battendo Merano 34- quotidianodipuglia.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.