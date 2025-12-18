Pallamano Giacomo Savini non si nasconde | Vogliamo sempre di più il massimo sarebbero le Olimpiadi
Giacomo Savini e la nazionale italiana di pallamano sono pronti a sfidare nuove sfide agli Europei 2026, con l’obiettivo di crescere ancora e puntare alle Olimpiadi. Dopo i successi dei Mondiali 2025, la squadra si prepara a stupire, alimentando la passione dei tifosi e dimostrando il proprio valore nel panorama internazionale. Un momento di grande entusiasmo e ambizione per il movimento italiano.
Ancora poche settimane e poi si parte: gli Europei 2026 di pallamano stanno per arrivare e la nazionale italiana vuole provare, dopo i Mondiali 2025, a recitare ancora una volta la parte della squadra in grande crescita andando a stupire tifosi e addetti ai lavori. Raduni e amichevoli sono previsti dall’inizio del mese di gennaio, per una compagine azzurra che vuole salire di colpi progressivamente verso l’appuntamento continentale, che vedrà l’Italia sfidare Islanda, Ungheria e Polonia. A tal proposito, sul sito federale, uno dei veterani della squadra – Giacomo “Jack” Savini – ha affermato: “ I Mondiali hanno sicuramente rappresentato per noi un primo traguardo, ma anche un punto di partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it
