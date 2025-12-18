Palazzo Mezzanotte culla degli unicorni
Nel cuore di Milano, Palazzo Mezzanotte ha accolto le future protagoniste dell’innovazione italiana. Durante l’evento Sios25, sono state presentate le 14 startup selezionate nel 2025 dal prestigioso Global Startup Program, promosso da Ice e Ministero degli Esteri. Un momento di grande fermento che ha messo in luce il talento e la visione delle nuove imprese, simbolo di un’Italia pronta a innovare e a guardare al futuro.
Milano capitale degli Unicorni del futuro, almeno per un giorno. Ieri, a Palazzo Mezzanotte nell'ambito dell'evento Sios25, si sono presentate le 14 startup italiane selezionate nel 2025 dal Global Startup Program (Gsup) promosso da Ice e Ministero degli Esteri. Il Gsup è l'iniziativa dedicata alle startup innovative che vogliono crescere sui mercati globali. Giunto alla sesta edizione, quest'anno ha avuto 180 startup candidate e 60 ammesse al percorso che permette di trascorrere un mese di accelerazione in sette hub strategici: Londra, Berlino, Parigi, New York, Los Angeles, Bangalore e Singapore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
