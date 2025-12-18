Palatombolone una casa per tutti durante le festività

Palatombolone apre le sue porte a Savignano, offrendo un’oasi di convivialità e divertimento durante le festività. Situato in via della Resistenza, vicino allo Stadio comunale, il tendone diventa un punto di incontro per tutta la comunità. Con la direzione artistica di Rubicone Eventi e il supporto del Comune, rappresenta un’occasione unica per vivere momenti di gioia, condivisione e speranza in un ambiente accogliente e festoso.

© Ilrestodelcarlino.it - Palatombolone, una casa per tutti durante le festività Inaugurato ufficialmente a Savignano il Palatombolone, il tendone in via della Resistenza, di fianco al parcheggio dello Stadio comunale, con la direzione artistica di Rubicone Eventi e il patrocinio del Comune. Il Palatombolone è nato due anni fa sulle ceneri del vecchio Palarubicone, per 24 anni ritrovo immancabile per migliaia di persone. L’imponente tensostruttura di quasi 1.000 metri quadrati, riscaldata, ha aperto i battenti il 4 dicembre. Nel Palatombolone sono impegnati in prima linea ragazzi di tutto il territorio del Rubicone: Matteo D’Elia, presidente dell’associazione, Andrea Astolfi, Nicola Carlini e Luca Pazzini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Il Natale a Villafranca di Verona: tutti gli appuntamenti durante le festività Leggi anche: Roma, esplode la magia dei presepi: il tour che tutti vogliono fare durante le festività Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Palatombolone, una casa per tutti durante le festività. Palatombolone, una casa per tutti durante le festività - Inaugurato ufficialmente a Savignano il Palatombolone, il tendone in via della Resistenza, di fianco al parcheggio dello Stadio comunale, ... ilrestodelcarlino.it

Concerto 13 dicembre in Piazza Almerici a Cesena a favore dei progetti della ODV “Casa accoglienza Luciano Gentili” #nataleacesena #ateefamiglia #regalidinatale #cantidinatale #corodavvero - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.