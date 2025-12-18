Palasport e palestre cittadine il sindaco fa il punto sullo stato delle strutture

Il sindaco di Sansepolcro, Fabrizio Innocenti, fornisce un aggiornamento sulla situazione delle strutture sportive cittadine. Con chiarezza e trasparenza, illustra lo stato attuale del palasport e delle palestre, evidenziando i passaggi e le strategie previste per garantire la sicurezza e il miglioramento di queste importanti strutture per la comunità.

Sennori, la palestra di Montigeddu diventa un Palasport - Nei giorni scorsi hanno preso il via i lavori di ampliamento e riqualificazione della palestra di Montigeddu, che trasformeranno la struttura in ... unionesarda.it

Oggi pomeriggio nel parterre del palasport Taliercio è stata presentata la undicesima edizione della Volksbank Reyer School Cup. Il torneo scolastico di pallacanestro più grande d’Italia, organizzato dall'Umana Reyer e dedicato agli istituti superiori del territor - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.