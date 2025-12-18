Pagelle Napoli-Milan 2-0 | Nkunku e De Winter impresentabili

Nella semifinale della Supercoppa Italiana, Napoli e Milan si sono affrontate all'Al-Awwal Park di Riyadh in una sfida ricca di tensione e aspettative. La partita, conclusa con un 2-0 a favore dei partenopei, ha messo in luce alcune performance deludenti, in particolare di Nkunku e De Winter. Ecco le pagelle di una sfida che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi e lasciato alcune ombre sui singoli protagonisti.

© Pianetamilan.it - Pagelle Napoli-Milan 2-0: Nkunku e De Winter impresentabili Le pagelle di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana che si è disputata stasera all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco voti e giudizi dei rossoneri secondo la redazione di 'PianetaMilan.it'.

