PAGELLE E TABELLINO Supercoppa Napoli-Milan 2-0 | Hojlund implacabile la difesa rossonera crolla con Maignan

Nel confronto tra Napoli e Milan in Arabia, la squadra azzurra si impone con un netto 2-0, grazie alla brillante performance di Hojlund e alla solidità della propria difesa. La sfida, valida per la semifinale di Supercoppa italiana, ha visto i partenopei dominare, mentre i rossoneri hanno subito importanti difficoltà, soprattutto sotto il reparto difensivo. Di seguito, le pagelle e il tabellino dettagliato dell'incontro.

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Supercoppa, Napoli-Milan 2-0: Hojlund implacabile, la difesa rossonera crolla con Maignan Pagelle e tabellino di Napoli-Milan, partita valida per la semifinale di Supercoppa italiana in Arabia. Il Napoli supera il Milan e va in finale di Supercoppa (ANSA) Calciomercato.it Supercoppa, pagelle Napoli-Milan. NAPOLI Milinkovic-Savic 6,5. Di Lorenzo 6,5. Rrahmani 7. Juan Jesus 6,5. Politano 6. Lobotka 6,5. McTominay 6. Spinazzola 6,5. Neres 7. Elmas 6. Hojlund 7. Conte 7. MILAN Maignan 4,5. Tomori 5. De Winter 5. Pavlovic 5. Saelemaekers 5,5. Loftus-Cheek 5,5. Jashari 5. Rabiot 5,5. Estupinian 5,5. Pulisic 5. Nkunku 5. Allegri 5. Il tabellino di Milan-Napoli. Marcatori: 39? Neres, 64? Hojlund Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano (77? Mazzocchi), Lobotka, McTominay, Spinazzola (81? Gutierrez); Neres (88? Vergara), Elmas (77’Lang); Hojlund (82? Lucca) Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter (69? Athekame), Pavlovic; Saelemaekers (69? Fofana), Loftus-Cheek, Jashari (75? Modric), Rabiot, Estupinan; Pulisic, Nkunku L'articolo proviene da CalcioMercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO MILAN-NAPOLI 2-1: Pulisic implacabile e Modric monumentale, Marianucci da incubo Leggi anche: Napoli-Milan, semifinale di Supercoppa. La sblocca Neres Maignan è super su Hojlund | Live 1-0 La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Benfica-Napoli 2-0, pagelle e tabellino: al Da Luz decidono Rios e Barreiro, pesante battuta d’arresto per i partenopei; Le pagelle di Bologna-Juventus 0-1: decisivo Cabal (7), grossa ingenuità di Heggem (4,5). Spalletti a -5 dal Napoli; Napoli-Atalanta 3-1, pagelle e tabellino: Lang e Neres non deludono, Scamacca entra alla grande, Ahanor da incubo; Udinese-Napoli 1-0, pagelle e tabellino: Ekkelenkamp tira il coniglio dal cilindro, Zaniolo scatenato, Neres bloccato, Hojlund non sfonda. PAGELLE NM - Supercoppa italiana, Napoli-Milan, i voti di Petrazzuolo: "8 a Neres e Hojlund" - 0), semifinale di Supercoppa italiana, ecco le pagelle di "Napoli Magazine". napolimagazine.com

Le pagelle di Napoli-Milan, i voti della semifinale di Supercoppa: i top e i flop del match - Saranno dunque gli azzurri a sfidare la vincente tra Bologna e Inter nella finale che si ... ilmattino.it

Napoli-Milan 2-0, pagelle e tabellino: Hojlund incontenibile, Neres puntuale, Nkunku non punge, De Winter sbaglia tutto - I campioni d'Italia in carica raggiungono la finale della Supercoppa italiana grazie allo show di Hojlund: assist per il vantaggio di Neres, poi il sigillo personale che chiude la partita. msn.com

#SerieA, Cabal decisivo: la #Juventus sbanca il Dall'Ara. Pagelle e tabellino #sportpress24 facebook

PAGELLE E TABELLINO #BolognaJuve 0-1: #Spalletti azzecca i cambi, #David spreca e #Openda è on fire @RiccardoMeloni4 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.