Pagelle discesa Val Gardena 2025 | Odermatt farà tripletta? Riscatto Von Allmen grande Italia
Le pagelle della discesa Val Gardena 2025 regalano emozioni e sorprese. Odermatt punta alla tripletta, confermando il suo dominio, mentre Von Allmen cerca il riscatto. Grande attenzione anche alle performance italiane, che non deludono. Ecco i giudizi sui protagonisti di questa spettacolare gara di sci alpino, tra conferme e novità.
PAGELLE DISCESA LIBERA VAL GARDENA 2025. Marco Odermatt 9: lo svizzero concede il bis dopo il successo della scorsa stagione. Già era fenomenale nelle parti tecniche ed ora fa la differenza anche dove c’è solo da far correre lo sci. Proprio come oggi nella parte alta, dove ha costruito la sua vittoria. Si avvia verso la tripletta, essendo il grande favorito domani in superG e poi sabato in discesa. Franjo Von Allmen 8: si ritrova in Val Gardena dopo un inizio di stagione decisamente sottotono nelle gare americane. Probabilmente da adesso comincerà il duello tanto atteso con Marco Odermatt. E’ sicuramente il grande avversario del più illustre connazionale ed oggi ha probabilmente sciato meglio di lui sul Ciaslat. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena 2025 in DIRETTA: AZZURRI SCATENATI! Paris sul podio, 6 nei primi 14! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA FEMMINILE IN VAL D'ISERE DALLE 11. oasport.it
Marco Odermatt implacabile nella prima discesa in Val Gardena. Paris sul podio, ottimi Schieder e Casse - Marco Odermatt si ripete e trionfa nuovamente nella discesa della Val Gardena. oasport.it
Discesa Val Gardena, vince Odermatt: distacco risicato su Von Allmen. Terzo Paris (primo podio stagionale) - Spettacolo sulla Saslong, la prima libera è dello svizzero che ha vinto con uno scarto di pochi centesimi. sport.quotidiano.net
