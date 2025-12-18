Pagelle discesa Val Gardena 2025 | Odermatt farà tripletta? Riscatto Von Allmen grande Italia

Le pagelle della discesa Val Gardena 2025 regalano emozioni e sorprese. Odermatt punta alla tripletta, confermando il suo dominio, mentre Von Allmen cerca il riscatto. Grande attenzione anche alle performance italiane, che non deludono. Ecco i giudizi sui protagonisti di questa spettacolare gara di sci alpino, tra conferme e novità.

PAGELLE DISCESA LIBERA VAL GARDENA 2025. Marco Odermatt 9: lo svizzero concede il bis dopo il successo della scorsa stagione. Già era fenomenale nelle parti tecniche ed ora fa la differenza anche dove c’è solo da far correre lo sci. Proprio come oggi nella parte alta, dove ha costruito la sua vittoria. Si avvia verso la tripletta, essendo il grande favorito domani in superG e poi sabato in discesa. Franjo Von Allmen 8: si ritrova in Val Gardena dopo un inizio di stagione decisamente sottotono nelle gare americane. Probabilmente da adesso comincerà il duello tanto atteso con Marco Odermatt. E’ sicuramente il grande avversario del più illustre connazionale ed oggi ha probabilmente sciato meglio di lui sul Ciaslat. 🔗 Leggi su Oasport.it

