Pagamento Naspi a dicembre 2025 quando arriva | ecco le date
Scopri le date di pagamento della Naspi a dicembre 2025. Per chi già riceve l’indennità, i versamenti sono previsti a partire dal 15 dicembre. Resta aggiornato sulle tempistiche e assicurati di conoscere quando riceverai il tuo sostegno economico, così da pianificare al meglio le tue finanze durante il periodo di disoccupazione.
. I pagamenti dell’ indennità di disoccupazione NASpI è previsto a partire dal 15 dicembre per chi già percepisce il sussidio. Le date di erogazione sono variabili e, come ogni mese, dipendono dal momento in cui l’interessato ha presentato la domanda. Aumenti NASpI 2025 Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore alcune novità:. 🔗 Leggi su Feedpress.me
