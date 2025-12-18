Pagamenti digitali più sicuri tra aziende italiane virtuose e maggiore fiducia dei consumatori

L’evoluzione dei pagamenti digitali in Italia ha portato a un aumento della sicurezza tra le aziende e a una maggiore fiducia dei consumatori. Grazie all’uso dell’intelligenza artificiale, a nuove tecniche di autenticazione e a procedure di acquisto più intuitive, il settore si sta trasformando, rendendo ogni transazione più affidabile e semplice, promuovendo un ecosistema digitale più efficiente e sicuro per tutti.

Intelligenza artificiale, nuove forme di autenticazione e procedure di acquisto in rete più intuitive sono tre elementi che hanno permesso in questi anni la diffusione dei pagamenti digitali. A fare la differenza, però, è l'aumento dei protocolli di sicurezza adottati dalle aziende, che aiutano i cittadini ad effettuare gli acquisti digitali con maggiore serenità. In effetti non mancano gli investimenti mirati ad una migliore gestione dei pagamenti. In Italia Zucchetti ha da poco introdotto il sistema Zpay, un servizio innovativo volto a rendere i pagamenti digitali più semplici e protetti per attività commerciali, ristoranti e altre aziende.

