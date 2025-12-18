Padre e figlio sfrattati a pochi giorni dal Natale | Lo sgombero andava fermato ha vinto l' indifferenza

Una famiglia padre e figlio si trova ad affrontare lo sfratto a pochi giorni dal Natale, un momento di speranza e condivisione. Nonostante gli appelli e le richieste di intervento, l’indifferenza ha prevalso, rendendo ancora più difficile una situazione già drammatica. La vicenda evidenzia come le istituzioni spesso manchino di risposte tempestive di fronte alle emergenze sociali, lasciando le persone più fragili senza protezione.

Il Sunia Palermo aveva inviato tre giorni fa una lettera alle istituzioni locali e regionali, chiedendo di fare di tutto per fermare lo sgombero di oggi, sotto le feste di Natale. E invece stamattina, Massimo Corrado Dell'Oglio, 66 anni, e il figlio di 29 anni, sono stati sfrattati dalla casa in.

