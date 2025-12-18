Una tragica tragedia ha scosso il Piceno: un incidente in campo ha portato alla perdita di un uomo stimato e noto nella comunità. Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano e titolare di un poliambulatorio, ci ha lasciato all’età di 66 anni. La sua scomparsa rappresenta un grave lutto per tutta la zona, lasciando un vuoto incolmabile tra amici, familiari e cittadini.

© Ilrestodelcarlino.it - Padel, tragedia in campo. Batte la testa e muore

Un gravissimo lutto ha colpito nella serata di ieri tutto il Piceno. E’ morto a 66 anni l’ex sindaco di Folignano Pasquale Allevi e titolare del Poliambulatorio Pianeta Salute, nella cittadina alle porte di Ascoli. Una tragica fine mentre giocava con alcuni amici all’Ancaria Padel a ridosso di Castel di Lama, ma nel territorio della provincia di Teramo, nel comune di Ancarano. Secondo le notizie che si sono rapidamente diffuse in serata, Allevi stava disputando una partita quando improvvisamente è andato a sbattere contro una struttura rigida che delimita il terreno di gioco ed ha battuto la testa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

