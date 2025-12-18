Padel tragedia in campo Batte la testa e muore
Una tragica tragedia ha scosso il Piceno: un incidente in campo ha portato alla perdita di un uomo stimato e noto nella comunità. Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano e titolare di un poliambulatorio, ci ha lasciato all’età di 66 anni. La sua scomparsa rappresenta un grave lutto per tutta la zona, lasciando un vuoto incolmabile tra amici, familiari e cittadini.
Un gravissimo lutto ha colpito nella serata di ieri tutto il Piceno. E’ morto a 66 anni l’ex sindaco di Folignano Pasquale Allevi e titolare del Poliambulatorio Pianeta Salute, nella cittadina alle porte di Ascoli. Una tragica fine mentre giocava con alcuni amici all’Ancaria Padel a ridosso di Castel di Lama, ma nel territorio della provincia di Teramo, nel comune di Ancarano. Secondo le notizie che si sono rapidamente diffuse in serata, Allevi stava disputando una partita quando improvvisamente è andato a sbattere contro una struttura rigida che delimita il terreno di gioco ed ha battuto la testa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Tragedia in Inghilterra: Billy Vigar, ex Arsenal, cade in partita, batte la testa e muore a 21 anni
Leggi anche: Batte la testa e muore mentre gioca a padel: addio a Pasquale Allevi
Padel, tragedia in campo. Batte la testa e muore; Pasquale Allevi, ex sindaco di Folignano muore dopo aver battuto la testa giocando a padel; Incidente choc al campo da padel, muore a 66 anni l’ex sindaco e medico Pasquale Allevi. Cosa è successo ad Ancarano; Batte la testa e muore mentre gioca a padel: addio a Pasquale Allevi.
Batte la testa mentre gioca a padel e muore: Ascoli in lutto per l'ex sindaco di Folignano Allevi - L’ex sindaco di Folignano e titolare del Poliambulatorio Pianeta Salute aveva 66 anni. msn.com
A Meda il tennis batte il padel. I campi rinascono dopo 15 anni - A Meda no, l’amministrazione ha deciso di andare controcorrente: invece di dotare la città di un impianto, ha deciso di tornare ... ilgiorno.it
Muore mentre gioca a tennis, la rabbia di Mandò con defibrillatore si sarebbe salvato
+++ LA TRAGEDIA | Batte la testa mentre gioca a padel e muore: Ascoli in lutto per l'ex sindaco di Folignano Allevi https://gazzettadelsud.it/p=2144646 - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.