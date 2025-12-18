Paddy Hopkirk | uno dei tre moschettieri del Monte
Paddy Hopkirk è una leggenda del motorsport, uno dei tre moschettieri del Monte. La sua carriera è costellata di imprese memorabili, tra cui la prima vittoria nel 1953 alla cronoscalata di Cairncastle con un Maggiolino targato EI 5756. Un racconto di passione, coraggio e abilità che ha scritto pagine indimenticabili nella storia delle competizioni automobilistiche.
La prima vittoria di Hopkirk arrivò nel 1953 alla cronoscalata di Cairncastle al volante di un Maggiolino targato EI 5756. Gli fu offerto un Maggiolino gratuito per il Circuito d’Irlanda del 1953 da Isaac Agnew di Belfast. Sarà la prima di tante iscrizioni al Circuito. Paddy Hopkirk, rimasto alla storia come uno dei tre moschettieri . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
