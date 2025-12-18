Paddy Hopkirk | uno dei tre moschettieri del Monte

Paddy Hopkirk è una leggenda del motorsport, uno dei tre moschettieri del Monte. La sua carriera è costellata di imprese memorabili, tra cui la prima vittoria nel 1953 alla cronoscalata di Cairncastle con un Maggiolino targato EI 5756. Un racconto di passione, coraggio e abilità che ha scritto pagine indimenticabili nella storia delle competizioni automobilistiche.

