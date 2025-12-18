Paddy Hopkirk | uno dei tre moschettieri del Monte

Paddy Hopkirk, una leggenda del motorsport, ha scritto pagine indimenticabili nella storia delle corse. La sua prima vittoria nel 1953 alla cronoscalata di Cairncastle, a bordo di un Maggiolino, segnò l’inizio di una carriera ricca di successi. Tra i tre moschettieri del Monte, Hopkirk ha incarnato passione e talento, lasciando un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati.

La prima vittoria di Hopkirk arrivò nel 1953 alla cronoscalata di Cairncastle al volante di un Maggiolino targato EI 5756. Gli fu offerto un Maggiolino gratuito per il Circuito d'Irlanda del 1953 da Isaac Agnew di Belfast. Sarà la prima di tante iscrizioni al Circuito. Paddy Hopkirk, rimasto alla storia come uno dei tre moschettieri.

