Pacchi solidali per le feste I volontari li porteranno a 200 famiglie bisognose
In occasione delle festività, Montopoli si unisce per portare solidarietà alle famiglie più bisognose. Grazie alla collaborazione tra il Comune, Conad Nord Ovest, associazione Teranga, Mov srl, Misericordia e tanti volontari, saranno consegnati pacchi natalizi a 200 famiglie, portando un sorriso e un gesto di vicinanza in un momento speciale dell’anno.
MONTOPOLI Le famiglie bisognose del comune di Montopoli avranno il loro pacco di Natale. Pacchi Solidali ideati dal Comune in collaborazione con Conad Nord Ovest che ha fornito la merce, associazione Teranga, Mov srl, Misericordia e numerosi volontari. I pacchi contengono beni di prima necessità – pasta, legumi, passata di pomodoro. – e saranno consegnati a domicilio dai volontari. "Un bellissimo lavoro di squadra – le parole della sindaca Linda Vanni e della vicesindaca Irene Cavallini – L’amministrazione comunale ha coinvolto, raccolto la disponibilità e coordinato le associazioni che già lo scorso anno erano state impegnate nell’iniziativa relative alla Giornata del dono 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it
