L'overtourism minaccia anche i Comuni dell’area pisana, non solo le mete più note. La crescente pressione turistica rischia di compromettere l’equilibrio delle comunità locali, con un aumento degli affitti brevi e un impatto sulla qualità della vita. È fondamentale intervenire per tutelare il patrimonio e preservare l’identità di queste zone, evitando che il sovraffollamento comprometta il loro futuro.

© Lanazione.it - Overtourism "A rischio i Comuni dell’area pisana"

di Gabriele Masiero PISA Non solo città d’arte e capoluogo ma attenzione anche ai comuni della cintura che, altrimenti, rischiano di subire, senza poterli contrastare, il fenomeno dell’overtourism e sopratutto il dilagare degli affitti brevi. È quanto chiede il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, mettendo in guardia dai rischi di una legge che, dice, "pur positiva presenterebbe ancora alcuni buchi normativi che devono essere riempiti in fretta estendendo la possibilità di regolamentazione anche ai comuni più piccoli a ridosso delle mete turistiche, soprattutto ora che la Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del Governo presentato con il tentativo di far saltare la legge toscana". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Oltre 170 persone all'incontro pubblico sulle 'Prospettive dell'area pisana e del suo Lungomonte'

Leggi anche: Barba (Avs-Radici in Comune): "Rischio idrologico ignorato nel bando per il terminal bus interrato dell'area di risulta"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Estate, i comuni italiani contro l’overtourism: ordinanze e divieti anti-maleducati - L'immagine dei turisti che passeggiano a piedi scalzi sui sampietrini dei paesi di mare, mentre al largo, da un'imbarcazione, risuonano dalle casse i bassi dei tormentoni dell'estate, potrebbe essere ... tg24.sky.it

Rischio 'overtourism' a Trieste. Gli operatori: "Una cabina di regia dal comune" - A Trieste chi lavora nel settore del turismo festeggia un Ferragosto con il tutto esaurito in alberghi e case vacanza. rainews.it

Overtourism, le mete italiane più a rischio nel 2025. LA CLASSIFICA - La regina dell'estate è Rimini, la meta più sognata del mondo è Venezia ma c'è anche una destinazione inattesa come Bolzano: sono queste le località più esposte all’overtourism, il fenomeno ... tg24.sky.it

Lo storico quotidiano britannico dedica un reportage alla città napoletana preda dell’overtourism. E parla di effetto boomerang, difficoltà per i residenti e identità sempre più a rischio. #rassegnastampaVND - facebook.com facebook