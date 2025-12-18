Otto turni a un giocatore under 19

Nel mondo del calcio giovanile, le decisioni disciplinari possono segnare profondamente il percorso di una squadra e di un singolo giocatore. Otto turni di squalifica per un under 19 e una multa significativa alla Civitanovese sottolineano l’importanza di rispettare le regole e mantenere un comportamento corretto sul campo. Questi episodi evidenziano come disciplina e rispetto siano fondamentali per lo sviluppo e il successo nel calcio giovanile.

Otto turni di squalifica nel campionato under 19 e una pesante multa alla Civitanovese nello stesso campionato. E poi turni di stop dall'Eccellenza alla Prima categoria. Ecco le decisioni del giudice sportivo. Eccellenza. Due gare: Tassi (Jesina). Una gara: Morelli (Urbino), Stortini (Fabriano), Passalacqua (Trodica), Dominici (K Sport), Pasqualini (Sangiustese), Martedì (Montefano). Multe. Alla Jesina 250 euro "in quanto la propria tifoseria, durante la gara, ha rivolto continui insulti e minacce all'indirizzo della terna arbitrale. In tre occasioni veniva lanciato in campo un pallone precedentemente fuoriuscito dal terreno di gioco, con l'intento di interferire con il regolare".

