Osvaldo De Paolini condirettore del Giornale
Osvaldo De Paolini assume il ruolo di nuovo condirettore del Giornale, affiancando il direttore responsabile Tommaso Cerno e il direttore editoriale Vittorio Feltri. La nomina rafforza la leadership del quotidiano, portando esperienza e visione strategica. Un passo importante per il futuro del giornale, che mira a consolidare la propria posizione nel panorama dell’informazione italiana.
Osvaldo De Paolini è stato nominato nuovo condirettore del Giornale. Affiancherà alla guida del quotidiano il direttore responsabile Tommaso Cerno, incarica dal primo dicembre, e il direttore editoriale Vittorio Feltri. La nomina è stata annunciata dal presidente di Editoria Italia Giampaolo Angelucci. De Paolini era, fino a sabato 13 dicembre, il vice direttore. 🔗 Leggi su Lettera43.it
