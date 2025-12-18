Osvaldo De Paolini assume il ruolo di nuovo condirettore del Giornale, affiancando il direttore responsabile Tommaso Cerno e il direttore editoriale Vittorio Feltri. La nomina rafforza la leadership del quotidiano, portando esperienza e visione strategica. Un passo importante per il futuro del giornale, che mira a consolidare la propria posizione nel panorama dell’informazione italiana.

© Lettera43.it - Osvaldo De Paolini condirettore del Giornale

Osvaldo De Paolini è stato nominato nuovo condirettore del Giornale. Affiancherà alla guida del quotidiano il direttore responsabile Tommaso Cerno, incarica dal primo dicembre, e il direttore editoriale Vittorio Feltri. La nomina è stata annunciata dal presidente di Editoria Italia Giampaolo Angelucci. De Paolini era, fino a sabato 13 dicembre, il vice direttore. 🔗 Leggi su Lettera43.it

