Osservasalute Cattolica | un paese vecchio malato e impoverito

L’Italia affronta sfide significative in salute pubblica, con un paese sempre più anziano, una popolazione malata e in difficoltà economica. Nonostante un calo dei decessi per tumore, le criticità rimangono especially al Sud, dove il 15% delle donne si sposta per cure oncologiche. Osservasalute Cattolica evidenzia un panorama complesso che richiede interventi mirati e strategie di rafforzamento del sistema sanitario.

In Italia si registra un calo dei decessi per tumore. Persistono criticità al Sud, dove il 15% delle pazienti cambia regione per curare un tumore al seno. Aumentano le patologie croniche e gli stili di vita malsani. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

