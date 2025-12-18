Osservasalute Cattolica | un paese vecchio malato e impoverito
L’Italia affronta sfide significative in salute pubblica, con un paese sempre più anziano, una popolazione malata e in difficoltà economica. Nonostante un calo dei decessi per tumore, le criticità rimangono especially al Sud, dove il 15% delle donne si sposta per cure oncologiche. Osservasalute Cattolica evidenzia un panorama complesso che richiede interventi mirati e strategie di rafforzamento del sistema sanitario.
In Italia si registra un calo dei decessi per tumore. Persistono criticità al Sud, dove il 15% delle pazienti cambia regione per curare un tumore al seno. Aumentano le patologie croniche e gli stili di vita malsani. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Un paese vecchio, malato e impoverito. I dati di Osservasalute 2025 - Il rapporto della Cattolica: fumo, alcol, obesità e sovrappeso creano malati. repubblica.it
Il rapporto della Cattolica: fumo, alcol, obesità e sovrappeso creano malati. L’aspettativa di vita torna ai livelli pre-Covid. Aumenta il ricorso a polizze sanitarie e welfare aziendale, il pubblico arranca facebook
